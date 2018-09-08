نادي النصر السعودي يعلن وصول البطاقة الدولية للمغربي عبدالرزاق حمدالله من “فيفا”

أعلن نادي النصر السعودي عن تلقيه البطاقة الدولية الخاصة باللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يمكنه المشاركة ضد الفيصلي في المباراة المقبلة بالدوري السعودي.

وكان نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، قد أنهوا إجراءاتهم الرسمية بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل استخراج بطاقة دولية بديلة للاعب المغربي.

وسارع مسؤولو العالمي بهذه الإجراءات من أجل إرسال البطاقة قبل عودة مباريات الدوري السعودي، لمشاركة اللاعب رسميًا مع فريقه في الجولة الثانية من دوري المحترفين أمام الفيصلي.

أُصدرت قبل قليل البطاقة الدولية للاعب نادي #النصر عبدالرزاق حمد الله من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ..

وبذلك يمكنه المشاركة مع الفريق اعتباراً من مباراة #النصر_الفيصلي . pic.twitter.com/0TjIZjdxMn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 8, 2018

وجاءت هذه الخطوة عقب مماطلة مسؤولي نادي الريان القطري الذي يمتلك بطاقة اللاعب الدولي، رغم تعاقد النصر مع اللاعب رسميًا.

ووقّع المهاجم المغربي على عقد انتقال حر مع النصر لمدة موسمين بعد نهاية عقده مع نادي الريان القطري.

يُذكر أن اللاعب صاحب الــ27 عامًا قد شارك في أول مواجهة ودية مع فريقه الجديد أمام الفتح التي انتهت بالتعادل 1-1.