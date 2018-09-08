هل يخشى نادي النصر مواجهة الهلال السعودي بالدوليين؟‎

دشنت جماهير نادي الهلال السعودي هاشتاغًا ساخرًا من نظرائهم في النصر باسم “#النصر_خايف_من_الهلال”، والذي شهد سجالًا كبيرًا، بعد تغريدات سعود آل السويلم، رئيس “العالمي”، والتي أبدى فيها رفضه فكرة إيقاف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثناء كأس آسيا المقررة بالإمارات، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

واعتبر السويلم في تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن المنادين بإيقاف الدوري يثيرون ضجيجًا وشكاوى أشبه بالبكائيات التي لا طائل منها.

وقال السويلم: “النصر مثل غيره أحضر محترفيه، وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات.. لا تستغربون غدا قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم”.

وأضاف: “لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب. قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادٍ معين. لكن نحن في عصر الحزم والعزم”.

وأتم “شكرا لأخي الغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ بالسماح للأندية بثمانية أجانب، وهذا بلا شك يسهم في رفع مستوى الدوري والمنتخب السعودي بشكل عام”.

وتباينت الآراء حول إيقاف الدوري السعودي، خلال بطولة كأس آسيا، وبات الأمر بين إيقاف الدوري لمدة شهر تقريبًا، أو إقامة الجولات 15، 16، 17، 18 و 19 بدون اللاعبين الدوليين.

ويرى الكثيرون من الذين شاركوا في “هاشتاغ” على تويتر تحت عنوان “#إيقاف_الدوري_مطلب_في_الآسيوية”، أن العدالة تقتضي إيقاف المسابقة .

ويعارض مريح المريح، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، فكرة إيقاف الدوري، حيث قال في تغريدة: “في قائمة كل فريق بالدوري 30 لاعبًا، ومع وجود 16 فريقًا يصبح العدد 480 لاعبًا، فهل من المعقول أن يتوقف 455 لاعبًا عن المنافسة لمدة شهر، من أجل 25 لاعبًا انضموا للمنتخب؟”

بينما يرى الباحث في لوائح وقانون الفيفا، أحمد الأمير، أنه بحسب اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين، فإنه لا بد من انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخباتهم قبل انطلاق البطولات الدولية مثل كأس آسيا بـ 14 يومًا من أول مباراة كحد أدنى، ومن الممكن أن تطول المدة إذا تم الاتفاق مع الأندية.

وأوضح الأمير، أن أكثر الفرق تضررًا من عدم إيقاف المسابقة، سيكون الهلال لاختيار 8 لاعبين دوليين من قائمته ومن بينهم عمر خربين المنضم للمنتخب السوري، ثم النصر بـ 6 لاعبين والأهلي بـ 5 لاعبين، فيما تتراوح أعداد اللاعبين الدوليين في باقي فرق الدوري بين لاعب وثلاثة لاعبين.

وقال مغرد باسم “طقطقة رياضية: “سبحان الله نادي النصر ما يتطور.. كل موسم نفس التفكير نفس العقلية، همهم الهلال فقط ورؤساءهم شغلهم الشاغل الهلال وأكبر مثال السويلم حسابه كله عن الهلال ويُخلق مواضيع عشان يسب الهلال فقط.. شعارهم كُره الهلال قبل تشجيع النصر، لن ينجح النصر بـهكذا عقلية”.

#النصر_خايف_من_الهلال

سبحان الله نادي النصر ما يتطور ..

كل موسم نفس التفكير نفس العقليه ، همهم الهلال فقط و رؤساءهم شغلهم الشاغل الهلال واكبر مثال السويلم حسابه كله عن الهلال ويُخلق مواضيع عشان يسب الهلال فقط .. شعارهم كُره الهلال قبل تشجيع النصر . لن ينجح النصر بـ هكذا عقليه ! — طقطقه رياضية (@nn_Z3em) September 8, 2018

ونشر المغرد طلال أحمد الغامدي، صورة لرئيس الهلال، سامي الجابر، مع تعليق: “عندما يجتمع وجع الماضي، مع الخوف من المستقبل، يأتيك المختصر المفيد”.

عندما يجتمع وجع الماضي .! مع الخوف من المستقبل .! يأتيك المختصر المفيد ????????#النصر_خايف_من_الهلال pic.twitter.com/JNmv2RlX8k — طلال أحمد الغامدي (@Talal1gm) September 8, 2018

وأشار عبدالله التميمي: “هذه قاعدة عامة من عرفنا أنفسنا وجميع الأندية تخاف من الهلال بداية من الاتحاد ونهاية بالنصر، لهذا يتم إلصاق التهم فيه ويطلق عليه نادي الدلال، لأنهم في الواقع يخافونه ولا يستطيعون إيقافه فالملعب”.

#النصر_خايف_من_الهلال هذي قاعده عامه من عرفنا أنفسنا وجميع الانديه تخاف من #الهلال بداية من الاتحاد ونهاية بالنصر ، لهذا يتم إلصاق التهم فيه ويطلق عليه نادي الدلال ، لانهم فالواقع يخافونه ولايستطيعون ايقافه فالملعب ! — عبدالله التميمي (@3bodi_15_) September 8, 2018

فيما رد مشجع نصراوي، قائلًا: “رئيس الهلال وإعلامه وجمهوره يتباكون (لازم الدوري يتوقف بعد مافاز عليهم الفيصلي 4) رئيس النصر وجماهيره يقولون الدوري (لازم يستمر لأننا جاهزين) من اللي خايف فيهم ويبي الهروب؟”.

#النصر_خايف_من_الهلال رئيس الهلال واعلامه وجمهوره يتباكون

" لازم الدوري يتوقف بعد مافاز عليهم الفيصلي 4 " … رئيس النصر وجماهيره يقولون الدوري

" لازم يستمر لاننا جاهزين " من الي خايف فيهم ويبي الهروب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ — الروقي (@aL_R_55) September 8, 2018

وقال مشجع هلالي: “أثناء توقف الدوري في تصفيات كأس العالم كانوا يرددون لماذا يضم المنتخب 10 لاعبين من الهلال، والآن مع خبر استمرار الدوري يطالبون بضم أكبر عدد من لاعبين الهلال، حتى وهم مدعومين بأكثر من مليار يخشون الهلال، لا يهمهم مصلحة المنتخب بل يلهثون خلف مصالحهم”.

اثناء توقف الدوري في تصفيات كأس العالم كانوا يرددون لماذا يضم المنتخب١٠لاعبين من الهلال

والان مع خبر استمرار الدوري يطالبون بضم اكبر عدد من لاعبين الهلال •حتى وهم مدعومين باكثر من مليار يخشون الهلال

•لايهمهم مصلحة المنتخب بل يلهثون خلف مصالحهم#النصر_خايف_من_الهلال — ‏﮼عُمر | #وجه_السعد (@hilaly__119) September 8, 2018

من جهته غرد عبدالله بن زنان، المتحدث باسم نادي النصر السعودي تعليقا على الأمر :”لمن يجهل .. ولضحية الحقيقة والشمس، الدوري الإسباني أو الإنجليزي أو الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي أو الهولندي أو البرتغالي لا تتوقف فيها الدوريات المحلية بسبب مشاركة لاعبين مع منتخبهم ماعدا أيام الفيفا حيث أن كل الدوريات تتوقف لكنها لا تتوقف من أجل بطولة”.

“إذا أردنا أن يكون الدوري السعودي من اقوى ١٠ دوريات فالعالم فعلينا أن نحاكي ونتعلم من الدوريات الكبرى في العالم وليس الدوريات الضعيفة سواء الدوري الايراني أو غيره”.