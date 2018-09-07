السعودية تستضيف دورة دولية رباعية بمشاركة الأرجنتين والبرازيل أكتوبر المقبل (صورة)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، عن إقامة دورة دولية رباعية مطلع شهر أكتوبر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين والمنتخب السعودي بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، قال فيها:”تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة البرازيل، والأرجنتين، والمنتخب السعودي، بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبًا”.

وأضاف:”البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل”.

تم التوقيع قبل قليل على استضافة المملكة بطولة دولية رباعية مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة البرازيل???????? والأرجنتين???????? والمنتخب السعودي ????????بالإضافة لمنتخب رابع سيتم الإعلان عنه قريبًا … البطولة تتضمن مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل. pic.twitter.com/ubYMWTp5o6 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن الليلة الماضية أن المنتخب سيذهب إلى السعودية لمواجهة صاحبة الأرض ثم الأرجنتين في مباراتين وديتين في أكتوبر.

وتلعب بطلة العالم 5 مرات ضد السعودية في الرياض يوم 12 أكتوبر، ثم الأرجنتين في جدة بعد ذلك بـ 4 أيام.

ويستعد فريق المدرب تيتي لمواجهة الولايات المتحدة في نيوجيرسي اليوم الجمعة ثم السلفادور في ماريلاند يوم الثلاثاء.

وتأتي مباراة السعودية والبرازيل ضمن استعدادات الأخضر لكأس آسيا 2018 في الإمارات.