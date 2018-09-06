رسميًا.. إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إغلاق باب الترشح لانتخابات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لخلافة عادل عزت رئيس اتحاد كرة القدم المستقيل.

وأشارت اللجنة في بيان رسمي إلى أن الترشيح سيكون بناء على البرنامج الزمني للانتخابات في الدورة الثالثة 2018.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستباشر إجراءات فحص قوائم المترشحين ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة، موضحةً أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بكل مرحلة قبل بدايتها.

????| لجنة الانتخابات تعلن عن قفل باب الترشح، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م وتحدد موعد بدء عملها لفحص قوائم المترشحين. pic.twitter.com/zYgO41OHGg — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت اللجنة قد أعلنت عن استقبال طلبات الترشح وفتحها يوم الإثنين الماضي 3 سبتمبر.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد صادقت في اجتماعها الأحد الماضي، على استقالة عادل عزت، واستلام نواف التمياط مسؤولية تسيير أعمال الاتحاد لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.