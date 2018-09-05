إطلاق مشروع “معهد الأهلي للعلوم الرياضية” بالسعودية (صور)

أعلن النادي الأهلي السعودي إطلاق مشروع “معهد النادي الأهلي للعلوم الرياضية” والذي يهدف لصقل المواهب الرياضية في الألعاب والمجالات الرياضية بمختلف أنواعها.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إن المشروع يستهدف إفادة لاعبين قدامى وحاليين في عدة مجالات أهمها: “التحكيم -الطب -التسويق-الإدارة -الإعلام -التدريب “.

المعهد تم إنشاؤه بالشراكة مع الاتحاد الهولندي ونخبة من الجامعات الأوروبية في مقر النادي الأهلي بمدينة جدة.

وأعلن النادي الأهلي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للحراك الرياضي الحالي وتماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠.