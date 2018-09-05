تعرض الناقد الرياضي السعودي محمد الماس لحادث في طريق “مكة –جدة” خلال سيره عليه.

ونقل برنامج “كورة روتانا” تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس‎، الذي أصيب بعدة كسور.

وقال الماس: “تعرضت للإصابة بكسور متعددة في القدم، وخضعت لعملية تثبيت مؤقتة”.

وأضاف: “سأجري عملية أخرى الأسبوع المقبل”.

برنامج “كورة” يتواجد مع الإعلامي #محمد_الماس ويُطمئن الوسط الرياضي على صحته بعدما تعرض لحادث مروري أليم .. نتمنى له الشفاء العاجل#كورة_روتانا @mg_almas pic.twitter.com/IVhSjuoSEG

— برنامج كورة (@korarotana) ٥ سبتمبر ٢٠١٨