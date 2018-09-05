تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس

تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس

الإعلامي السعودي تعرض لحادث على طريق "مكة- جدة".

المصدر: فريق التحرير

تعرض الناقد الرياضي السعودي محمد الماس لحادث في طريق “مكة –جدة” خلال سيره عليه.

ونقل برنامج “كورة روتانا” تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد الماس‎، الذي أصيب بعدة كسور.

وقال الماس: “تعرضت للإصابة بكسور متعددة في القدم، وخضعت لعملية تثبيت مؤقتة”.

وأضاف: “سأجري عملية أخرى الأسبوع المقبل”.

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