السماح للقنوات الناقلة للدوري السعودي سماع الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو

كشف مارك كلاتنبورغ رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن اتحاد الكرة سيسمح للقنوات الناقلة للدوري السعودي بسماع الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو أملًا في مزيد من الشفافية.

وقال كلاتنبورغ في تصريحات لقناة “العربية”: “بداية من الجولة الثانية من الدوري سيتمكن المشجع من سماع الحديث الدائر بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في الحالات الجدلية”.

وأضاف: “استلمنا أجهزة الصوت وسنستخدمها في الجولة الثانية وسنطلب من مسؤولي القنوات الناقلة قبل المباراة بيوم حضور التجربة وحتى يتسنى لهم الحصول على الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو”.

وشدد كلاتنبورغ على أن العدالة في الجولة الأولى في الدوري السعودي كانت متواجدة بسبب استخدام تقنية الفيديو.

وأوضح: “واجهنا مشاكل تقنية في ثلاثة ملاعب في الجولة الأولى، كان هناك مشكلة في نظام تقنية الفيديو ومنها مباراة أحد والنصر، بعد أن اضطررنا إلى الاستعانة بالحكم الرابع في حالات تقنية الفيديو بسبب عدم وصول أجهزة الصوت إلى كل الملاعب السعودية”.

واختتم: “الآن سيكون التواصل مباشرًا بين حكم تقنية الفيديو وحكم الساحة”.