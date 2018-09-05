محترف نادي النصر السعودي جوليانو يحصد لقب أفضل لاعب متفوقًا على نجم الهلال‎

حصل البرازيلي جوليانو فيكتور، لاعب وسط نادي النصر، على أفضلية الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تربعه على صدارة التصويت الجماهيري الذي أجرته قناة “دوري بلس”، المالكة لحقوق إذاعة الكرة السعودية.

وجاء في المرتبة الثانية محور الهلال محمد كنو، ثم ثالثًا حسين عبدالغني، قائد فريق أحُد.

وخاض جوليانو أولى مبارياته بقميص فريقه النصر، أمام أحُد على أرضه، إذ اقتنص النصر منها هدفًا في الوقت الضائع بتمريرة ساحرة من اللاعب إلى زميله المغربي نور الدين إمرابط الذي أسكنها الشباك.

ويعتبر جوليانو ثاني أعلى صفقات الكرة السعودية، حيث انضم نظير 12 مليون يورو، بعد زميله في الفريق النيجيري أحمد موسى الذي انضم نظير 15 مليون يورو.