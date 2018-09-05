هل يشهد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي الجديد تواجد شخصيات نسائية؟

كشفت تقارير صحافية عن اتجاه اتحاد كرة القدم السعودي لتواجد شخصيات نسائية ذات اهتمام رياضي واستثماري في مجلس إدارته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، نقلًا عن مصادرها فإن هذا الاتجاه يأتي إلى جانب تعيين أمين عام جديد بديلًا عن المهندس لؤي السبيعي الذي تشير المصادر إلى أنه سيكون في منصب نائب الرئيس لاتحاد الكرة، فيما ستغلق الترشح لمنصب الرئيس والنائب، غدًا الخميس، في الخامسة عصرًا.

وأوضحت الصحيفة، أن ما يلفت الانتباه في لوائح الترشح أن شرط الجنسية السعودية اقتصر على الرئيس والنائب فقط في احتمالية إلى وجود أعضاء غير سعوديين ضمن قوائم المرشحين لاتحاد الكرة الجديد.

????| لجنة الانتخابات تعلن البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتفتح باب الترشح اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل. pic.twitter.com/Nujv9dx5Iq — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 3, 2018

وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، استقبال أوراق الراغبين في خوض انتخابات الاتحاد المقبلة في دورته الثالثة، على أن يتم إغلاق باب الترشح في السادس من سبتمبر الجاري.

وكان عادل عزت، رئيس الاتحاد السابق، تقدم باستقالته قبل لقاء السوبر السعودي بين اتحاد جدة والهلال في الـ18 من أغسطس الماضي، ليتم تعيين نواف التمياط بدلًا منه، مفسرًا استقالته برغبته في خوض انتخابات الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد أيام من فوزه بمقعد الرئاسة لاتحاد جنوب غرب آسيا.

اتحاد الكرة أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” البرنامج الزمني للانتخابات والشروط التي يجب أن يستوفيها المرشحون لقبول أوراقهم.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن قصي الفواز بات من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد.. وسيكون مسلي آل معمر نائباً له مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للرابطة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الجزيرة”، فإن هناك أسماء تبرز منها الدكتور تركي العواد والمهندس حسين اليامي كأعضاء مجلس إدارة.