من بينهم عبدالعزيز المريسل.. الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوقف عددا من الإعلاميين

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، قرارًا بوقف عدد من الإعلاميين المتجاوزين أخيرًا، في إطار سعيه إلى تنقية الأجواء الرياضية السعودية، ونبذ التعصب والتجاوزات والإساءات، من بينهم المحلل الرياضي علي كميخ، والإعلامي عبدالعزيز المريسل، والإعلامي محمد الذايدي، بسبب تجاوزاتهم الإعلامية.

ومن المقرر بحسب ما نقلت صحيفة “عكاظ” أن تتخذ اللجنة القانونية بالاتحاد، الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الإعلامي المتجاوز، وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك والصادرة أخيراً.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقر في اجتماعه الأخير بالرياض، تشكيل لجنة قانونية برئاسة فراس الربيعي، مهمتها النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها.

ووفقًا للقواعد الإجرائية إذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات على الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رجاء الله السلمي أشار الأسبوع الماضي في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” أن من يشوهون الرياضة ويتخذونها وسيلة للإساءات والتجاوزات، لا مكان لهم.