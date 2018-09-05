مدرب منتخب السعودية: نفاوض البرازيل لخوض مباراة ودية.. وهذه استعداداتنا لكأس آسيا 2019

تحدث أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن المرحلة المقبلة له مع “الأخضر”، كاشفًا عن التفاوض مع منتخب البرازيل لخوض مباراة ودية.

وقال بيتزي خلال حديثه مع برنامج “في المرمى” عبر قناة العربية: “المنتخب السعودي سيخوض 4 مراحل بالتزامن مع أيام فيفا حتى بداية بطولة كأس آسيا 2019”.

وأضاف: “‏الاتحاد السعودي يتفاوض مع المنتخب البرازيلي لخوض مباراة ودية وهناك منتخبات آسيوية أخرى بالإضافة إلى المنتخب الكوري”.

وأكد، أن قائمة المنتخب السعودي لن تكون ثابتة فالأجدر والأحق سيتم استدعاؤه، ومن ينخفض مستواه سيتم استبعاده.

وتابع: ” ما زلت أنتظر من السهلاوي والمعيوف الأفضل في الأيام المقبلة، ولديهما حظوظ بالعودة إلى القائمة في المراحل المقبلة، لكن علينا معرفة أمر مهم، وهو أنني لا أستطيع استدعاء 60 لاعبًا، ومن الطبيعي أن يتألق لاعب ما ويجبرنا على ضمه مقابل لاعب سبق أن تواجد في معسكر سابق”.

واستعاد بيتزي ذكريات مشاركة الأخضر في مونديال روسيا، قائلاً: “ذهبنا إلى هناك بآمال كبيرة لكن الخسارة الصادمة أمام روسيا غيّرت مسارنا في البطولة، وفي المباراة الثانية أمام أوروغواي ظهرنا بشكل أفضل فنياً، وبحثنا عن التعادل أمام أوروغواي، وفي النهاية انتصرنا على مصر وكان ذلك أمرًا مفرحًا”.

وأردف: “عشت ليلة صعبة وكنت حزينًا للغاية، ما حدث كان مفجعًا ليس لي فقط بل لجميع اللاعبين، ارتكبنا أخطاء في المباراة لكن ذلك لا يبرر فرق النتيجة والفوارق الفنية بين المنتخبين، كانت مجرد أخطاء فردية أدت إلى تلك الهزيمة”.