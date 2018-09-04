عبدالرحمن العبيد لاعب نادي النصر السعودي يكشف عن مدى قوة إصابته (صورة)

كشف عبدالرحمن العبيد، لاعب نادي النصر السعودي، عن مدى قوة إصابته والتي أبعدته عن انطلاقة مباريات فريقه في الدوري.

ونشر العبيد صورة عبر حسابه على “سناب شات” يوضح فيها تعرضه لإصابة تمزق في أربطة المفصل، ولم يكشف عن مدة غيابه حتى الآن.

ويخوض فريق النصر مواجهة ودية مع الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بالنصر، وسيفتقد الفريق في المباراة خدمات المدافع البيروفي كريستيان راموس، ولاعب الوسط المغربي نورالدين مرابط، والمهاجم النيجيري أحمد موسى لانضمامهم لصفوف منتخبات بلادهم.

وكان من المنتظر أن يسلّم الجهاز الطبي للجهاز الفني تقريرين مفصّلين عن الحالة الصحية للظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي سيخضع لبرنامج لياقي خاص ومكثف من أجل تجهيزه للمشاركة أمام الفيصلي منتصف الشهر الحالي ضمن مباريات الأسبوع الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.