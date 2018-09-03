نواف المقيرن يعد جماهير نادي الاتحاد السعودي بقرارات تصحيحية

وعد رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن جماهير فريقه باتخاذ كل ما هو مناسب من أجل إصلاح مسار الفريق الفني، وذلك في تغريدات على صفحته بـ “تويتر”.

وقال المقيرن في سلسلة التغريدات: “لم أكن راضيًا عن أداء الفريق بدءًا من مباراة السوبر وانتهاء بمباراتنا مع نادي الشباب، وعدتكم أنا وأعضاء مجلس الإدارة بالعمل الجاد وها نحن وفرنا كل أدوات العمل لكل فرد بالنادي وكما نحتفل بالفوز نتحمّل مسؤولية الخسارة”.

وأضاف “عملنا بكل جد واجتهاد الفترة الماضية على جميع الأصعدة المالية أو الإدارية أو الاستقطابات الفنية لاتحاد محترف. والعمل يسير كما هو مخطط له ولكن أداء الفريق لم يكن بالصورة التي نتمناها أو خططنا لها أو استعدينا لها مبكرًا”.

واختتم رسالته، سنقوم باتخاذ كل ما هو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني في الوقت المناسب مهما كلّف الأمر. وتمت مراجعة كل النقاط الفنية مع الجهازين الفني والإداري لكرة القدم. نطمح دائمًا للأفضل والقادم أفضل بإذن الله وبدعمكم غير المستغرب يا جمهور الاتحاد”.

وخسر الاتحاد 0/1 أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، ثم 0/1 أمام الشباب في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

جمهور نادي الاتحاد العزيز .. سنقوم باتخاذ كل ماهو مناسب وصالح لتغيير المسار الفني في الوقت المناسب مهما كلّف الامر. وتمت مراجعة كل النقاط الفنية مع الجهاز الفني و الاداري لكرة القدم . نطمح دائماً للافضل و القادم أفضل باذن الله و بدعمكم الغير مستغرب يا جمهور الاتحاد — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

جمهور نادي الاتحاد،، عملنا بكل جد واجتهاد الفترة الماضية على جميع الاصعدة المالية او الإدارية او الاستقطابات الفنية لإتحاد محترف. والعمل يسير كما هو مخطط له ولكن اداء الفريق لم يكن بالصورة التي نتمناها او خططنا لها او استعدينا له مبكراً. — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) ٣ سبتمبر ٢٠١٨