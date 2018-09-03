إصدار جدول جديد للدوري السعودي للمحترفين

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات فضائية عن إصدار جدول جديد لمباريات الدوري السعودي.

وقال مؤمنة في تصريحاتٍ فضائية لبرنامج “كورة”: سيصدر جدول جديد لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية”.

وسبق أن تم تغيير جدول مباريات الدوري السعودي مرتين بسبب اعتراضات كثيرة من الأندية في المرة الأولى.

وتم تعديل جدول الدوري قبيل انطلاق مباريات الدوري لكنها لم ترضِ عددًا آخر من الأندية قبل أن يكشف مؤمنة عن جدول جديد.

في سياق متصل، اجتمع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، في نيويورك لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية بحضور ممثلي شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي.

وكتب حساب هيئة الرياضة عبر تويتر تغريدة جاء فيها: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يترأس اجتماعًا في نيويورك لمناقشة ملف النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية المحلية بحضور ممثلي شركة STC وصلة والشركة العالمية، إضافة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي”.

وسبق أن انتقد آل الشيخ طريقة وأسلوب النقل التلفزيوني خلال مباريات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث وعد بوضع الحلول العاجلة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عقب نهاية مباريات الجولة الأولى: “النقل والتعليق الله بالخير … الإثنين لنا وقفة!”.