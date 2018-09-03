نادي النصر السعودي ينفي صحة تصريحات العُماني سعد سهيل

ردّ المتحدث الرسمي لنادي النصر عبدالله بن زنان على تصريحات اللاعب العماني سعد سهيل محترف الفريق السابق حيث نفى صحة ما تحدث به اللاعب.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات بأن لديه مستحقات مع النصر لم يتحصل عليها وأن الإدارة لم توفر له السكن والسيارة، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج “الجولة”.

وكشف بن زنان بأن اللاعب العُماني يبحث بتصريحاته تلك عن الأضواء بسبب مشكلة عدم استدعائه لمنتخب بلاده، مؤكدًا أن سهيل يخرج عن النص كثيرًا، الأمر الذي دفع الإدارة إلى الشكوى منه.

وأضاف أن إدارة النصر أخبرت اللاعب مبكرًا بخروجه من حسابات الفريق ولكنه أهمل نفسه ولم ينضبط أو يبحث عن عروض، حيث يريد سهيل زج نادي النصر في مشاكله مع الاتحاد العُماني.