هل يتعرض محمد كنو نجم نادي الهلال السعودي لعقوبة بسبب طريقة احتفاله أمام الفيحاء؟

طالب العديد من الجمهور الرياضي السعودي بضرورة إصدار لجنة الانضباط قرارًا بمعاقبة، محمد كنو، لاعب نادي الهلال السعودي، بعد احتفاله بطريقة رقصة “الداب” الشهيرة بعد هدفه في مرمى الفيحاء.

وفاز الهلال على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، مساء الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

كنو قدم مستوى مميزًا خلال المباراة توَّجَه بهدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ 77 ولكنه احتفل بطريقة “داب” التي يُعاقب عليها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبهذه النتيجة تمكن الهلال من حصد 3 نقاط في مشوار الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي.

وتسمى الرقصة “Dab” وهي رقصة هيب هوب يقوم فيها الراقص بإسقاط رأسه ورفع ذراعه وكأنه سيعطس، لكن مع رفع الذراع.

وبدأت في أتالانتا بالولايات المتحدة في مجتمع الهيب هوب هناك، وإن كان هناك خلاف حول الشخص الذي ابتدعها بالتحديد.

ودشَّن الجمهور عبر تويتر هاشتاغًا باسم “#اين_عقوبه_كنو” والذي شهد سجالًا كبيرًا خاصة بين جمهوري الهلال والنصر، بين مدافع ومعارض لاحتفالية اللاعب.

وقال عبدالرحمن الفريج: “مرَّت 48 ساعة ولم نسمع أي بوادر لإصدار عقوبة ضده بعد أن قام بحركة الداب الشهيرة، لازلنا ننتظر تطبيق النظام عليه”.

#اين_عقوبة_كنو

مرت 48 ساعة ????

ولم نسمع اي بوادر لاصدار عقوبة

ضده بعد ان قام بحركة الداب الشهيرة!!

لازلنا ننتظر تطبيق النظام عليه .. pic.twitter.com/XikCL1ZCeM — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) September 2, 2018

فيما قال مغرد يدعى أبو محمد: “عدم معاقبة اللاعب يعني أن لجنة الانضباط أعطت ضوءًا أخضر لأي لاعب لعمل الحركة التي حذَّرت منها الجهات الرسمية”.

#اين_عقوبة_كنو بعدم معاقبة الاعب معناتها ان لجنة الانضباط اعطت ضوء اخضر لاي لاعب لعمل الحركة التى حذرت منها الجهات الرسمية . — ????????أبــ محمد ـو???????? (@yaanasina) September 2, 2018

وأشار مغرد: الحركة اسمها gentleman’s dab emote في لعبة فورتنايت إللي يقول من داب بفقع وجهه”.

الحركة اسمها gentleman's dab emote في لعبة فورتنايت،، الي يقول من داب بفقع وجهه #اين_عقوبة_كنو pic.twitter.com/DN5EQ3eyIa — ????????تحياتي???????? (@82_mishal) September 2, 2018

وشدد مغرد آخر على ضرورة تدخّل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لتطبيق القانون.

فيما دافعت مغردة تدعى شجون، قائلة: “بسبب خوفهم من كنو يطالبون له بعقوبه وهمية، الزعيم مرعبهم من كل الاتجاهات.. يرعبهم كل لاعب على حدة.. ويرعبهم كل رئيس للهلال.. حتى التيفو أرعبهم.. الزعيم مرعبهم داخل الملعب وخارجه”.

#اين_عقوبه_كنو

بسبب خوفهم من كنو يطالبون له بعقوبه وهميه..!

الزعيم مرعبهم من كل الاتجاهات ..يرعبهم كل لاعب على حده … ويرعبهم كل رئيس للهلال ..حتى التيفو ارعبهم ..الزعيم مرعبهم داخل الملعب وخارجه .. #الحمدلله_على_نعمة_الهلال — شجون هلالية (@shujun0) September 3, 2018

وقال مغرد آخر: “نطالب بأقصى العقوبات ضد اللاعب واللجنة المتغاضية”.

فيما أشار المغرد عبدالعزيز النصيري: “حركة المايسترو لتحية الجمهور اللي جالس يكذب ويقول حركة الداب هذا حاقد تغلغل التعصب في قلبه نسأل الله أن يشفيه أو يخلص الوسط الرياضي منه”.