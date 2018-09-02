فابيو ليما لاعب الوصل الإماراتي يبرر أسباب متابعته لحساب نادي النصر السعودي على “إنستغرام”

برر لاعب الوصل الإماراتي، البرازيلي فابيو ليما، أسباب متابعته لحساب نادي النصر السعودي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو الذي فسره البعض بقرب رحيله عن النادي.

وقال ليما في تصريحات أبرزتها صحيفة “الإمارات اليوم”، يوم الأحد: “أتابع حسابات العديد من الأندية مثل شباب الأهلي والعين والجزيرة والنصر السعودي، وجود أعداد كبيرة من اللاعبين البرازيليين في دوري الخليج العربي، والدوري السعودي، يجعلني أتابع حسابات هذه الأندية، لمتابعة آخر أخبار هؤلاء اللاعبين”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية في الوصل، وأن يتلقى اللاعب عروضاً يعد ذلك أمراً طبيعياً، وبالتأكيد لن أظل في الوصل طوال حياتي، وسأرحل يوماً ما إلى نادٍ آخر أو أعود إلى البرازيل، ولكن في الوقت الحالي أنا سعيد بوجودي في الإمبراطور”.

وارتبط اسم اللاعب بقوة بالانضمام للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشدّد فابيو ليما على أهمية تحقيق الوصل الفوز على الفرق التي لا تنافس على لقب الدوري، وقال: “في الموسم الماضي تعادل الوصل مع حتا وعجمان، وخسر أمام دبا الفجيرة، ويجب علينا أن نكون أكثر تركيزاً في هذه المباريات لأنها تؤثر في وضع الفريق في لائحة الترتيب”.

ورداً على سؤال حول طموحاته الشخصية، وسعيه إلى تصدر لائحة الهدافين، أجاب: “لا يوجد أهداف شخصية بالنسبة لي، وتركيزي بشكل أكبر على مساعدة الفريق مع زملائي على تحقيق الانتصارات، بالتأكيد سأحاول إحراز أهداف أكثر من الموسم الماضي، ولكن الأهم بالنسبة لي هو حصول الفريق على بطولة، إذ إن الفوز بالألقاب يتبعه الجوائز الفردية التي ستأتي بمفردها، لأنني هنا في الوصل منذ أربعة مواسم ولم أحقق أي لقب، وهو ما أتمنى أن أصل إليه في الموسم الجاري”.

ويقدم فابيو ليما مستوي مميزًا رفقة الإمبراطور الوصلاوي، ويعد من الهدافين التاريخيين للنادي الإماراتي.