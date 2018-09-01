جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الأولى (صورة)

يتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي، يليه الشباب ثم الهلال برصيد 3 نقاط لكل فريق، بعد نهاية الجولة الأولى للمسابقة اليوم السبت، بتعادل الأهلي والتعاون بهدف لمثله.

وتعثر الأهلي في بداية مشواره بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد تعادله 1-1 مع التعاون اليوم السبت، رغم أن الحكم ألغى له أكثر من هدف بداعي التسلل.

كان التعاون البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 عبر الكاميروني ليندر تاومبا بعد هجمة مرتدة.

وضغط الأهلي بحثًا عن التعادل، ونجح في ذلك بمهارة رائعة من حسين المقهوي، بعد تجاوز أكثر من مدافع في بداية الشوط الثاني.

وكان عمر السومة هداف الأهلي سيئ الحظ بعد أن ألغى له الحكم هدفين في غضون ثلاث دقائق بداعي التسلل، وكذلك ألغي هدف لزميله مهند عسيري.