سعود آل سويلم رئيس النصر يسخر من تيفو نادي الهلال السعودي بسبب “الروج”‎ (صور)

سخر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، من تيفو جماهير نادي الهلال في مباراة فريقهم أمام الفيحاء والتي انتهت بفوز الزعيم بهدف نظيف في افتتاح مباريات الفريقين في دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستقبلت جماهير نادي الهلال السعودي الموسم الكروي الجديد بـ”تيفو” قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي.

من جمال المدرجات الكروية ال “تيفو”.

جمهور الجيران في نادي الهلال قدم “تيفو” جميل اليوم.

ملاحظتي الوحيدة اول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق.

بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا.#قرش_الهلال_حاط_روج pic.twitter.com/RI1sG2TZP0 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) August 31, 2018

وقامت جماهير الهلال بعمل “تيفو” لسمكة القرش “رمز نادي الهلال” وكلمة واحدة بالإنجليزية، وهي (RADY)؛ أي جاهزون.

وغرّد آل سويلم تعليقا على تيفو جماهير الهلال :” من جمال المدرجات الكروية ال “تيفو”. جمهور الجيران في نادي الهلال قدم “تيفو” جميل اليوم ملاحظتي الوحيدة اول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق. بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا.

وتصدر هاشتاغ “قرش الهلال حاطط روج” الذي دشنه آل سويلم تريند تويتر بالمملكة العربية السعودية بعد دقائق من تدشينه.

واستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على الفيحاء من ركلة جزاء في مباراة متوترة شهدت طرد ثلاثة لاعبين اليوم الجمعة.

وسجل محمد كنو هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 76 بعد طرد عمر حمد من الفيحاء، وسالم الدوسري من الهلال في الدقيقتين 63 و74 على الترتيب.

ووضع الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني خلف نادي النصر بفارق الأهداف.

وطالب الإعلامي السعودي محمد العميري بتطبيق لائحة لجنة الانضباط على آل سويلم، حيث غرد على تويتر :”تقول المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق أن أي إساءة إعلامية بعبارات تثير الرأي العام يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز 100 الف. فيا ترى المكرمين رئيس واعضاء اللجنة. ماذا سيسمون هذا الوسم الظريف ؟!”.