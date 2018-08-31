بعد الخسارة أمام الشباب.. إعلاميون سعوديون يطالبون إدارة نادي الاتحاد بإقالة رامون دياز

اشتعل الدوري السعودي للمحترفين مبكرًا، وبدأت نغمة المطالبة بإقالة المدربين مبكرًا، حيث كانت البداية مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الاتحاد.

وخسر الاتحاد مباراته الثانية على التوالي أمام الشباب في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون ردٍ.

وكان الاتحاد قد خسر أيضًا بطولة كأس السوبر لمصلحة الهلال بعد هزيمته بثلاثة أهداف لهدف.

الكاتب الرياضي عبدالرحمن القرني، قال:”رباعي الاتحاد الأجنبي في الموسم الماضي هو الذي حافظ على تماسك الفريق رغم الظروف، وأنهوا موسمهم بأغلى البطولات لأنّ وراءهم مدربًا يعرف ماذا يريد.. وفي هذا الموسم الثماني الأجنبي كان مصدر عشوائية لمنظومة الفريق، لأن وراءهم مدربًا مفلسًا لا يعرف ماذا يريد” .

رباعي الاتحاد الأجنبي في الموسم الماضي هو الذي حافظ على تماسك الفريق رغم الظروف وأنهوا موسمهم بأغلى البطولات لأنّ وراءهم مدربًا يعرف ماذا يريد .. وفي هذا الموسم الثماني الأجنبي كان مصدر عشوائية لمنظومة الفريق لأن وراءهم مدربًا مفلسًا لا يعرف ماذا يريد !#الاتحاد_الشباب — #عبدالرحمن_القرني (@A_algrni) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

الكاتب عدنان جستنية قال:” ما القرار المنتظر من إدارة الاتحاد؟، تتفرج، تصبر، تتخذ قرارًا حاسمًا قبل فوات الأوان؟”.

ما القرار المنتظر من إدارة الاتحاد؟

تتفرج

تصبر

تتخذ قرارًا حاسمًا قبل فوات الأوان؟ — عدنان جستنية (@Adnan_Jas) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

سوموديكا ينال رضا الشبابيين

على الجانب الآخر امتدحت الجماهير السعودية وإعلاميين منتمين لنادي الشباب، مدرب فريقهم الأول الروماني سوموديكا بعد تحقيقه لأول ثلاث نقاط للفريق على حساب الاتحاد.

الإعلامي نايف المطيري قال: ” انفعالات مدرب الشباب عجيبة، كنت أتوقع ان حديثه عن الشباب بالأمس مجرد كلام إنشائي، لكن يبدو أنه درس الشباب تاريخياً قبل حضوره، خروج بعض اللاعبين من سباتهم الطويل يحتاج هذه الانفعالات، سوموديكا .. متفاعل ومنفعل”.

انفعالات مدرب #الشباب عجيبة ..

كنت أتوقع ان حديثه عن الشباب بالأمس مجرد كلام انشائي ..

لكن يبدو أنه درس الشباب تاريخياً قبل حضوره .. خروج بعض اللاعبين من سباتهم الطويل يحتاج هذه الانفعالات ..

سوموديكا .. متفاعل ومنفعل pic.twitter.com/rxMDRbvwT7 — نايف المطيري ???????? (@naifmutiri) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

الإعلامي عماد الصائغ قال: “رهان المدرب سوموديكا ونظرته في ناصر الشمراني نجحت في اللقاء الرسمي الأول لـ”شيخ الأندية” .. جامان وانطونيو قدما حضور أول متميز جداً برفقه الامين فاروق بن مصطفى والخيبري”.

رهان المدرب سوموديكا ونظرته في ناصر الشمراني نجحت في اللقاء الرسمي الأول لـ”شيخ الأندية” جامان وانطونيو قدما حضور أول متميز جداً برفقه الامين فاروق بن مصطفى والخيبري — عماد الصائغ (@emadalsaigh) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

الإعلامي تركي الغامدي قال :”برأيي مدرب الشباب سوماديكا نجح بامتياز في مباراة اليوم أمام الاتحاد، وظهور الفريق الأول كان يتميز بانضباط كبير داخل الملعب. “.