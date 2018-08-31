علي مبخوت يسجل ثلاثية بفوز مثير للجزيرة على شباب الأهلي دبي (فيديو)

سجل علي مبخوت ثلاثية بفوز مثير للجزيرة 5-4 على شباب الأهلي دبي في جولة افتتاحية حافلة بالأهداف بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إذ شهدت فوزًا آخر للوحدة 6-2 على اتحاد كلباء اليوم الجمعة.

وهزَّ مبخوت الشباك ثلاث مرات بين الدقيقتين 40 و50، كما سجل زميلاه الغاني إرنست أسانتي، وخلفان مبارك، خلال خماسية الجزيرة.

وكان شباب الأهلي دبي ندًا صعبًا، وسجل الإكوادوري خايمي أيوبي ثنائية، كما سجل الأرجنتيني إيمليانو فيشيو، والمولدوفي هنريكي لوفانور من علامة الجزاء.

وكانت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى حسم هدف خلفان مباراة الفوز للجزيرة بطل الموسم قبل الماضي قبل ثلاث دقائق على النهاية.

الجزيرة يهزم شباب الأهلي 5-4

الوحدة يهزم اتحاد كلباء 6-2

شريط الأهداف

#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/t2N3Agrjiu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وسجل ستة لاعبين مختلفين ستة أهداف للوحدة في انتصار ساحق على اتحاد كلباء رغم أن الفريق الفائز لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد سلطان الغافري.