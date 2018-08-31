نادي الهلال ينتزع فوزًا صعبًا من الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي (فيديو)

استهل نادي الهلال حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على الفيحاء من ركلة جزاء في مباراة متوترة شهدت طرد ثلاثة لاعبين اليوم الجمعة.

وسجل محمد كنو هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 76 بعد طرد عمر حمد من الفيحاء، وسالم الدوسري من الهلال في الدقيقتين 63 و74 على الترتيب.

ووضع الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده محتلًا المركز الثاني خلف نادي النصر بفارق الأهداف.

???? الهدف الاول لنادي #الهلال سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة 76

الهلال 1 : 0 الفيحاء#الهلال_الفيحاء #دوري_بلس pic.twitter.com/LB7UR60k4e — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وانتزع الباطن تعادلًا مثيرًا 2-2 مع الفيصلي، بينما تعادل القادسية مع الفتح دون أهداف.