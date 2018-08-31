رغم استحواذ “الآتي”.. الشباب يخطف فوزًا قاتلًا من نادي الاتحاد (فيديو)

خطف فريق الشباب، فوزًا قاتلًا من ضيفه الاتحاد، بعد أن انتهت المباراة بهدف دون ردٍ في الجولة الأولى من الدوري السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واستغل ناصر الشمراني مهاجم الشباب خطأ مدافع الاتحاد ووضع هدف الفوز لصالح فريقه.

وفرض الاتحاد سيطرة دون فاعلية على المرمى، باستثناء عدة فرص لم يستطع لاعبوه ترجمتها إلى أهداف بسبب الرعونة، أو سوء اللمسة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

واستمر الحال كما هو حتى الدقيقة 79، عندما ارتكب كارليتو خطأ بالمراوغة داخل منطقة الجزاء، وحاول أن يعيد الكرة إلى أحمد العسيري، لينقض ناصر الشمراني على الكرة ويسدد بقوة مسجلًا هدف الشباب.