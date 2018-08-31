هدف مباراة الهلال والفيحاء.. كينو يضع “الزعيم” في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة الهلال والفيحاء.. كينو يضع “الزعيم” في المقدمة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم نادي الهلال على حساب الفيحاء بهدف نظيف، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

ووضع كينو مدافع الهلال فريقه في المقدمة، بهدف أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

وتترقب جماهير نادي الهلال الظهور الأول لفريقها في بطولة الدوري السعودي في مواجهة مثيرة، مساء الجمعة، أمام ضيفه الفيحاء، على ملعب “جامعة الملك سعود” بالجولة الأولى للبطولة.

ويسعى الهلال حامل اللقب لفوز عريض على حساب الفيحاء.

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