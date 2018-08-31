هدف مباراة الشباب والاتحاد.. ناصر الشمراني يخطف أول أهداف أصحاب الأرض (فيديو)

هدف مباراة الشباب والاتحاد.. ناصر الشمراني يخطف أول أهداف أصحاب الأرض (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

وضع ناصر الشمراني مهاجم نادي الشباب السعودي فريقه في المقدمة على حساب الاتحاد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

واستغل الشمراني خطأ دفاع الاتحاد ووضع الهدف الأول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ويلاقي نادي الاتحاد منافسه الشباب، اليوم الجمعة، في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية في الموسم الجديد، وتأكيد الرغبة القوية في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد أن عززت الأندية السعودية صفوفها بأسعار خيالية.

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