هدف مباراة الشباب والاتحاد.. ناصر الشمراني يخطف أول أهداف أصحاب الأرض (فيديو)

وضع ناصر الشمراني مهاجم نادي الشباب السعودي فريقه في المقدمة على حساب الاتحاد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

واستغل الشمراني خطأ دفاع الاتحاد ووضع الهدف الأول في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

???? الهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب ناصر الشمراني في الدقيقة 79

الشباب 1 : 0 الاتحاد#الشباب_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/iP91GMUG73 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

ويلاقي نادي الاتحاد منافسه الشباب، اليوم الجمعة، في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية في الموسم الجديد، وتأكيد الرغبة القوية في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد أن عززت الأندية السعودية صفوفها بأسعار خيالية.