ريال مدريد يتخلص من مايورال وكوينتراو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

أعلن فريق ريو أفي البرتغالي تعاقده مع المدافع البرتغالي فابيو كوينتراو قادمًا من ريال مدريد، دون تفاصيل حول الصفقة، لكن الدولي البرتغالي سينتهي عقده مع الفريق الإسباني صيف 2019 .

وعاد المدافع البرتغالي لفريقه الأم الذي تكون في صفوفه قبل أن يرحل لبنفيكا صيف 2007 وعمره 19 سنة، ثم لريال مدريد صيف 2011 .

وكان كوينتراو قد طالب إدارة ريال مدريد بفسخ عقده ومنحه راتب الموسم الأخير البالغ 4 ملايين يورو لينتقل حرًا لفريق جديد، وكانت كل المؤشرات تدل على عودته لسبورتينغ لشبونة الذي تألق في صفوفه الموسم الماضي حين كان معارًا من ريال مدريد، لكنه فضّل العودة لفريقه الأم.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، ومن ضمنها صحيفتا ” ماركا ” و ” أس “، أن بورخا مايورال أجرى الفحوصات الطبية للرحيل معارًا نحو ليفانتي، دون بند يتيح للفريق شراء عقده نهائيًا.

وأصبح وضع المهاجم الإسباني معقدًا في ريال مدريد، بعد التعاقد مع ماريانو دياز عائدًا من أولمبيك ليون، والذي سيتقاسم مركز المهاجم الصريح مع الفرنسي كريم بنزيمة.