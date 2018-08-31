مباراة الهلال والفيحاء.. “تيفو” رائع لجماهير “الزعيم” (فيديو)

استقبلت جماهير نادي الهلال السعودي الموسم الكروي الجديد بـ”تيفو” رائع، قبيل انطلاق مباراة فريقها أمام الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي.

وقامت جماهير الهلال بعمل “تيفو” بكلمة واحدة بالإنجليزية، وهي (RADY)؛ أي جاهزون.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والشهير بـ”محيط الرعب” في افتتاح مباريات “الزعيم” لهذا الموسم.