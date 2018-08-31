موعد مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الاتحاد منافسه الشباب، اليوم الجمعة، في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتلعب الساعة 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت القاهرة.

وتُبث مباراة الاتحاد والشباب على قناة KSA Sports HD1.

ويسعى كل من الفريقين لبداية قوية في الموسم الجديد وتأكيد الرغبة القوية في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعد أن عززت الأندية السعودية صفوفها بأسعار خيالية.

وافتتحت منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي بتعادل الاتفاق 1/1 مع الرائد، والوحدة سلبيًا مع الحزم، في حين حقق النصر فوزًا دراميًا على أُحد.

وفي مباراتي الموسم الماضي تعادل الفريقان ذهابًا 1/1، ثم فاز الشباب 3/0.