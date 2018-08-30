إعلامي سعودي: نجوم نادي النصر أكبر من إمكانيات كارينيو

وجّه الإعلامي عبدالكريم الزامل، المعروف بميوله النصراوية، انتقادات بالغة للمدرب الأوروغوياني كارينيو مدرب نادي النصر السعودي عقب نهاية مباراة الفريق أمام أحد.

وكان النصر قد تغلب بصعوبة بالغة على فريق أحد بهدفين لهدف في افتتاحية الدوري السعودي حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وغرّد الزامل قائلاً:” فاز النصر وهذا المهم وخرج من المأزق الأحدي.. المرحلة ليست مرحلة كارينيو.. الفريق ثقيل فنياً وأكبر من أمكانياته كان مدرب مرحلة سابقة وانتهت .. النصر بحاجة لمدرب يوظف هذه النجوم”.

فاز #النصر وهذا المهم وخرج من المأزق الأحدي.. المرحلة ليست مرحلة #كارينو الفريق ثقيل فنياً وأكبر من أمكانياته كان مدرب مرحلة سابقة وأنتهت #النصر بحاجة لمدرب يوظف هذه النجوم???????? #النصر_أحد — عبدالكريم الزامل (@Abdulkarim_zaml) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

وتعرض الزامل لانتقادات عنياة من جماهير النصر كون المباراة هي الأولى للفريق ومن المبكر جداً الحكم على المدرب أو حتى اللاعبين.

المغرد المهاد قال :” المرحلة والوقت الحالي تقول أننا في الجولة الأولى والصمت حكمة والبداية لا تعكس النهايات”.

المرحلة والوقت الحالي تقول أننا في الجولة الأولى والصمت حكمة والبداية لا تعكس النهايات — الـمـهّـاد (@Al_mhaad) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

المغرد العتيبي قال: “يا دوب نبدأ تونا نقول بِسْم الله وفِي أول مباراة ويجيك صحفي لا يملك اي مؤهل فني ينتقد مدرب له بالملاعب فوق ٤٠ سنه اما لاعب او مدرب لكن هذا قدرنا في رياضتنا أن الاعلاميين فُرضوا علينا كنقاد فنيين وصدقوا أنفسهم وازعجونا.”