مباراة النصر وأحد.. مهارة رائعة من حسين عبدالغني ضد نورالدين إمرابط (فيديو)

تداول مشجعون سعوديون فيديو لحسين عبد الغني لاعب نادي أحد، أظهر فيه مهارة كبيرة خلال مباراة فريقه أمام نادي النصر في افتتاح الدوري السعودي.

وقام عبدالغني بمراوغة المغربي نورالدين إمرابط أكثر من مرة في لعبة واحدة وسط صيحات الجماهير.

وانتزع نادي النصر أول 3 نقاط في الدوري السعودي، بعدما خطف فوزًا قاتلًا ومثيرًا على مضيفه أُحد، في الجولة الأولى من الدوري السعودي، الخميس، على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وكان النصر سباقًا إلى التسجيل عبر لاعبه يحيى الشهري بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من محمد السهلاوي في الدقيقة 12.

لكن أُحد تعادل سريعًا عندما سجل بيتروس ماثيوس لاعب النصر هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

وسجل المهاجم المغربي نورالدين إمرابط هدفًا قاتلًا للنصر قبل لحظات قليلة على صافرة النهاية، بعد هجمة منظمة، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2/1.

ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مبكرًا، في حين يبقى أحد بلا نقاط في قاع الترتيب.