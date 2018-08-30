نادي النصر ينتزع فوزًا متأخرًا ومثيرًا على أُحد في الدوري السعودي (فيديو)

انتزع نادي النصر فوزًا متأخرًا ومثيرًا على مضيفه أُحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

وبدأت المباراة بشكل مثير للغاية بعدما تقدم النصر في الدقيقة 12 بكرة رأسية من يحيى الشهري، بعد أن استغل كرة عرضية متقنة من زميله محمد السهلاوي.

لكن فرحة النصر لم تدم طويلًا بعدما أدرك أُحد التعادل في الدقيقة 14، بهدف سجله البرازيلي بيتروس ماثيوس بالخطأ في مرمى فريقه.

ونجح لاعبو أُحد في الحفاظ على نظافة الشباك حتى قبل صافرة النهاية بقليل، إذ نجح المهاجم المغربي نورالدين إمرابط في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+6، ليحطم أحلام أحد في الحصول على نقطة، ويقلب تشاؤم مشجعي النصر إلى أمل

وعزز النصر صفوفه بأسعار خيالية بعدما تعاقد مع المهاجم النيجيري أحمد موسى والغربيين عبدالرزاق حمدالله، ونورالدين إمرابط، وغيرهم من اللاعبين.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل الاتفاق 1/1 مع ضيفه الرائد، كما تعادل الحزم سلبيًا مع مضيفه الوحدة.

#احد_النصر هدف النصر الاول في احد عن طريق يحي الشهري .. هدف جميل HD pic.twitter.com/goY2NXuwzk — مسجل اهداف HD (@HD44982097) August 30, 2018

هدف التعادل اسرع من البث عبر التطبيق ????✋????

#احد_النصر pic.twitter.com/NEMscpl5wL — مجيّد ₅₈ (@cv_771) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨