أهداف مباراة النصر وأحد.. يحيى الشهري يتقدم وهدف عكسي من بيتروس (فيديو)

تقدم يحيى الشهري بالهدف الأول لنادي النصر أمام مضيفه أحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019.

تقدم يحيى الشهري للنصر في الدقيقة 12 بضربة رأس بعدما تلقى كرة عرضية متقنة.

لكن أحد نجح في إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 14.

ويسعى نادي النصر لتحقيق الفوز وتأكيد رغبته القوية في استعادة لقب الدوري السعودي، الغائب عن الفريق منذ موسم 2014/2015، علمًا بأن العالمي حقق اللقب 7 مرات.

وعزز النصر صفوفه بعديد اللاعبين، مثل: النيجيري أحمد موسى، والمغربي عبدالرزاق حمد الله، وجوليانو فيكتور دي باولا، وبراد جونز، وكريستيان راموس، ونور الدين إمرابط.

ويقود الفريق المدرب القادم من أوروغواي جوزيه دانيال كارينيو، الذي سبق وأن قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

يشار إلى أن النصر احتل المركز الثالث في الموسم الماضي.