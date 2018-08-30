موعد مباراة النصر وأُحد في الدوري السعودي

يستهل نادي النصر مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019، اليوم الخميس، عندما يحل ضيفًا على أُحد، على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وتبدأ مباراة النصر وأُحد الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على قناة KSA Sports HD1.

ويسعى نادي النصر لتحقيق الفوز وتأكيد رغبته القوية في استعادة لقب الدوري السعودي، الغائب عن الفريق منذ موسم 2014/2015، علمًا بأن العالمي حقق اللقب 7 مرات.

وعزز النصر صفوفه بعديد اللاعبين، مثل: النيجيري أحمد موسى، والمغربي عبدالرزاق حمد الله، وجوليانو فيكتور دي باولا، وبراد جونز، وكريستيان راموس، ونور الدين إمرابط.

ويقود الفريق المدرب القادم من أوروغواي جوزيه دانيال كارينيو، الذي سبق وأن قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

يشار إلى أن النصر احتل المركز الثالث في الموسم الماضي.