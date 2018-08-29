إيقاف مدير المركز الإعلامي في نادي النصر السعودي بسبب “عبارات منافية للأخلاق”

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي في نادي النصر السعودي عبدالله بن زنان بدفع غرامة قدرها 15 ألف ريال مع عقوبة إضافية بالإيقاف لمباراتين من دخول غرفة الملابس، والجلوس على مقاعد البدلاء.

وجاءت تلك العقوبة طبقًا للمادة (50/6) من اللائحة، وذلك لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول في مخالفة منه للمادة (50/4)، كما تم إلزامه بدفع الغرامة خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بنادي النصر عبدالله بن زنان بدفع غرامة قدرها 15 الف ريال مع عقوبة إضافية بالإيقاف طبقا للمادة (50/6) من اللائحة، وذلك لتلفظه بعبارات منافية للأخلاق الرياضية ضمن مقطع فيديو متداول في مخالفة منه للمادة (50/4).. pic.twitter.com/ZruivieGWf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

ويلتقي النصرغدًا فريق أحد في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع غياب كلٍ من يحيى الشهري بسبب تعرضه لوعكة صحية، إضافة للمهاجم المغربي حمدالله بسبب عدم وصول بطاقته.