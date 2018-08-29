أزمة القنوات الناقلة للدوري السعودي.. هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تدخل على خط المواجهة

دخلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، على خط الأزمة بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وشركة STC، الناقل الجديد للدوري السعودي، الذي ينطلق غدًا الخميس، ويشهد أزمة كبيرة بسبب عدم نقله تلفزيونيًا بالمجان.

ووجَّه تركي آل الشيخ، تهديدًا صريحًا لشركة STC، الناقل الجديد لمباريات الدوري السعودي، على إثر ما تم إعلانه بأنه لن يكون هناك نقل تلفزيوني مجاني للموسم الجديد إلا عبر تطبيق “دوري بلس”.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “التطبيق = نت = مو مجاني.. الجمهور يجب أن يرى مجاناً.. هذا توجيه سيدي ولي العهد.. لا منة لنا ولا فضل.. شوفوا لكم حل.. داوود يسخن”، في إشارة إلى داود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.

من جانبه رد حساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على “تويتر”، قائلًا: “كلام أبو ناصر على متمة. قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة الرياضة، ودعمها، على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة التى يستحقها المشاهد السعودي.. عسى STC توحي!”.

كلام أبو ناصر على متمة. قنواتنا الرياضية وبالتعاون مع هيئة الرياضة، ودعمها، على أتم الاستعداد لنقل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجودة التى يستحقها المشاهد السعودي … عسى STC توحي! @Turki_alalshikh pic.twitter.com/nW0Zvr8Nxu — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 29, 2018

وأكد حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال stc، الناقل الجديد للدوري السعودي، أنه لن يكون هناك “وجود لنقل تلفزيوني مجاني للكرة السعودية”.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “البث سيكون HD لا يوجد SD نهائيًا على جميع باقات قنواتنا”.

وأضاف: “الخيارات كلها متاحة لمتابعة الدوري.. ولمشاهدة المباريات عبر تطبيق دوري بلس لا تحتاج إلى سرعة إنترنت قوية، بل تحتاج “إنترنت” أقل لمشاهدة المباريات”.

وأضاف: “أوضحت stc أن النقل الفضائي لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان سيكون بمقابل مادي (528 ريالًا) بمعدل تقريبي 50 ريالًا في الشهر ولن يكون هناك نقل مجاني عبر الشاشات التلفزيونية، البث المجاني سيكون -فقط- عبر تطبيق دوري بلس”.

وأردف: “يمكن لمشتركي دوري بلس متابعة مباريات الدوري مجاناً ” عبر تطبيقات الأجهزة الذكية من خلال أي شركة إنترنت وليست مخصصة لعملاء stc فقط”.