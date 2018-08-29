يحيى الشهري قد يغيب عن مباراة النصر وأحد في افتتاح مواجهات الدوري السعودي

باتت مشاركة يحيى الشهري، لاعب نادي النصر السعودي، أمام أُحد، ضعيفة وذلك في أول المشوار في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب وعكة صحية تعرض لها حيث بات المغربي نورالدين امرابط، الخيار الأول للمدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو.

وكان كارينيو أبعد الشهري من التدريبات الرئيسة بعد شعوره بإعياء؛ ما اضطره إلى إشراك امرابط في الجهة اليسرى، وهو الذي كان يعتزم الاعتماد عليه كورقة رابحة يستخدمها متى ما قضت الضرورة، في الوقت الذي حجز فيه النيجيري أحمد موسى، موقعه في الجهة اليمنى لمساندة محمد السهلاوي في المقدمة الهجومية.

إلى ذلك، قد يغيب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن المباراة التي ستجمع الأصفر بنظيره أُحد في المدينة المنورة، غدًا الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدوري بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الآن.

وقالت صحيفة “الاقتصادية” إن “إدارة النصر خاطبت أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للحصول على بطاقة حمدالله الدولية من اتحاد القدم الذي يتبع له ناديه السابق” .

ويرفع الستار غدًا الخميس، عن منافسات موسم تاريخي في بطولة الدوري السعودي، كونها النسخة الأضخم والأكبر في تاريخ المسابقة.

ويتسلح أحد بثمانية لاعبين أجانب، هم زهير لعروبي وديكو أدولف وإينيس سيبوفيتش وبرونو سانتانا ودالسيون سوزا وكارلوس أوهين وتامر حاج محمد، بالإضافة للمهاجم لوكاس ريبامار.

واضطر أحد، لخوض مباراة على ملحق البقاء بدوري المحترفين في الموسم الماضي، وفاز على الطائي بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في المقابل، يتطلع النصر لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2014-2013، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال لجماهيره ومجلس الإدارة.

وأنهى النصر، الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول الترتيب، ليتمكن الفريق من العودة مجددًا إلى منافسات دوري أبطال آسيا، في النسخة التي تنطلق في شهر شباط/فبراير المقبل.

ويضم النصر بين صفوفه، 8 لاعبين أجانب، وهم الحارس براد جنز، وثنائي الدفاع برونو أوفيني وكريستيانو راموس، وثلاثي الوسط نور الدين امرابط وأراوجو بيتروس وفيكتور جوليانو، بالإضافة لعبد الرازق حمد لله وأحمد موسى.

وتعول جماهير النصر كثيرًا على النيجيري أحمد موسى، صاحب الصولات والجولات في الدوريات الأوروبية، والذي قدم مستويات مذهلة مع منتخب بلاده، في كأس العالم 2018 بروسيا.