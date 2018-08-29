STC تصدم السعوديين: لا وجود لقنوات ناقلة للدوري السعودي “بالمجان”

أكد حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال stc، الناقل الجديد للدوري السعودي، أنه لن يكون هناك “وجود لنقل تلفزيوني مجاني للكرة السعودية”.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “البث سيكون HD لا يوجد SD نهائيًا على جميع باقات قنواتنا”.

حمود الرميان:

كل تصوير الدوري السعودي في كل الخيارات والباقات سيكون بتقنية HD.. والفرق هو فقط بوجود كاميرات إضافية تلتقط لقطات إضافية لكواليس المباراة.. #كورة_روتانا#دوري_بلس pic.twitter.com/5Q7cQToEBV — برنامج كورة (@korarotana) August 29, 2018

وأضاف: “الخيارات كلها متاحة لمتابعة الدوري.. ولمشاهدة المباريات عبر تطبيق دوري بلس لا تحتاج إلى سرعة إنترنت قوية، بل تحتاج “إنترنت” أقل لمشاهدة المباريات”.

وأضاف: “أوضحت stc بأن النقل الفضائي لمباريات كأس الأمير محمد بن سلمان سيكون بمقابل مادي (528 ريالًا) بمعدل تقريبي 50 ريالًا في الشهر ولن يكون هناك نقل مجاني عبر الشاشات التلفزيونية، البث المجاني سيكون -فقط- عبر تطبيق دوري بلس”.

وأردف: “يمكن لمشتركي دوري بلس متابعة مباريات الدوري مجاناً ” عبر تطبيقات الأجهزة الذكية عبر أي شركة إنترنت وليست مخصصة لعملاء stc فقط”.