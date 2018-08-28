الكشف عن تفاصيل القنوات الناقلة للدوري السعودي (المشفرة والمجانية)‎ (فيديو)

كشف حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامي لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، عن آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة.

وقال الرميان: “الباقة الأساسية لدوري بلس ستقدم مجانًا، والباقة المتكاملة ستكون برسوم شهرية قيمتها 33 ريالًا وستشمل البرامج والاستديوهات التحليلية للمباريات”.

وأضاف: “جميع الباقات الناقلة لمنافسات الدوري سيكون البث فيها مباشرة ودون أي تأخير” .

???? || عبر KSA SPORT1 الأستاذ حمود الرميان يكشف تفاصيل النقل التلفزيوني للمسابقات السعوديةhttps://t.co/9189adRCGG#KSA_SPORTS — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

وتابع: “هناك جهاز الـGOBX الذي ستتواجد فيه القنوات الخاصة بالدوري بكامل ميزاتها وذلك برسوم اشتراك سنوية قدرها 525 ريالًا سعوديًا”.

وأردف: “أما في حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوفر لديه قنوات دوري بلس بالمميزات كاملة”.