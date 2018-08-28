الكشف عن تفاصيل القنوات الناقلة للدوري السعودي (المشفرة والمجانية)‎ (فيديو)

الكشف عن تفاصيل القنوات الناقلة للدوري السعودي (المشفرة والمجانية)‎ (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشف حمود الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامي لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، عن آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة.

وقال الرميان: “الباقة الأساسية لدوري بلس ستقدم مجانًا، والباقة المتكاملة ستكون برسوم شهرية قيمتها 33 ريالًا وستشمل البرامج والاستديوهات التحليلية للمباريات”.

وأضاف: “جميع الباقات الناقلة لمنافسات الدوري سيكون البث فيها مباشرة ودون أي تأخير” .

وتابع: “هناك جهاز الـGOBX الذي ستتواجد فيه القنوات الخاصة بالدوري بكامل ميزاتها وذلك برسوم اشتراك سنوية قدرها 525 ريالًا سعوديًا”.

وأردف: “أما في حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوفر لديه قنوات دوري بلس بالمميزات كاملة”.

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