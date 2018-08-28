لماذا غاب تركي آل الشيخ عن حفل افتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين‎؟

أثار غياب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للسعودية، عن حفل تدشين الدوري السعودي للموسم الجديد الذي ينطلق الخميس المقبل، العديد من التساؤلات عن سر هذا الغياب، في ظل الإعلان مسبقًا عن حضوره المؤتمر.

وكشف مقدم الحفل أن آل الشيخ يتواجد في مانهاتن الأمريكية، حيث يتداوى من وعكته الصحية.

وكان آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق إمكانية حضوره افتتاح الدوري، غير أن حالته الصحية استدعت سفره إلى الخارج للاطمئنان على سلامته.

وأجرى آل الشيخ مداخلة هاتفية من مكان تواجده أعلن خلالها بلوغ الدوري السعودي، المرتبة الـ 19، من ناحية القيمة السوقية بين جميع مسابقات العالم.. مشددًا على أن الدوري السعودي يحتل المرتبة الثانية آسيويًا في القيمة السوقية، بعد الصين.

كما أعلن الاسم الجديد لنسخة هذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين.

???? || كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ

في حفل تدشين #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين #KSA_SPORTS pic.twitter.com/yQGqSnERAC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

وقال آل الشيخ، في تصريحات على هامش حفل تدشين الدوري: “هذا أفخم وأحدث وأفضل دوري مر على تاريخ السعودية، وذلك لم يكن ليتحقق دون دعم قيادتنا الحكيمة، وأشكر جميع من شارك معنا في هذا الجهد”.

وأضاف: “الكثيرون كانوا يقولون إن ذلك حلم، لكنه الآن بات واقعًا، وأن نكون الأفضل في الشرق الأوسط فهذا ليس مستغربًا، نحن الأفضل وكعبنا عالٍ في الشرق الأوسط منذ زمن، وهدفنا العالمية، وأن نكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم”.

وتابع آل الشيخ: “الآن الدوري السعودي الثاني على مستوى آسيا بعد الصيني، ولأول مرة تفوقنا على اليابان وكوريا، وفي المستوى الـ 19 على مستوى العالم، من الناحية السوقية، وإذا حضر الجمهور وإبداع النقل التلفزيوني وفقًا للعقد الجديد مع stc الذي يعد الأعلى في الشرق الأوسط، سنحقق المطلوب بأن نكون من أفضل 10 دوريات عالميًا”.

وأردف: “تناقشنا حول تسمية الدوري، هناك من قال: دوري النجوم، والأحلام، والأبطال، لكنني لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفانا بما قدمه الأمير محمد بن سلمان، لأبناء وبنات الوطن، إلا أن أطلق اسم كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي، وذلك في نسخة خاصة ولمرة واحدة، وهذا أقل ما نقدمه له”.