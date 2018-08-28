الإعلان رسميًا عن أسعار تذاكر الدوري السعودي

حددت الهيئة العامة للرياضة السعودية، أسعار تذاكر دوري المحترفين في الموسم المقبل، والذي ينطلق بعد غدٍ الخميس.
وكشف مقدم حفل تدشين الدوري السعودي بموسمه الجديد، والذي أُطلق عليه بشكل استثنائي “كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، عن أسعار تذاكر الموسم الجديد.
???? || اسعار التذاكر لـ #الدوري_السعودي_للمحترفين للموسم الرياضي (2018-2019)#KSA_SPORTS pic.twitter.com/7NF59JHrGK
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018
وجاءت الأسعار كالتالي:
الفئة الموحدة: الأدنى 10 ريالات – الأعلى 30 ريالًا
الفضية: الأدنى 100 ريال – الأعلى 300 ريال
الذهبية: الأدنى 300 ريال – الأعلى 500 ريال
المقصورة: الأدنى 2000 ريال – الأعلى 3000 ريال.
كما تم كشف النقاب رسميًا عن كرة المسابقة.
????| الكرة الرسمية لـ #كاس_دوري_محمد_بن_سلمان للمحترفين للموسم الرياضي (2018-2019)#KSA_SPORTS pic.twitter.com/KdoP0zNRYN
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018