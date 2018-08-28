الإعلان رسميًا عن أسعار تذاكر الدوري السعودي

حددت الهيئة العامة للرياضة السعودية، أسعار تذاكر دوري المحترفين في الموسم المقبل، والذي ينطلق بعد غدٍ الخميس.

وكشف مقدم حفل تدشين الدوري السعودي بموسمه الجديد، والذي أُطلق عليه بشكل استثنائي “كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، عن أسعار تذاكر الموسم الجديد.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الموحدة: الأدنى 10 ريالات – الأعلى 30 ريالًا

الفضية: الأدنى 100 ريال – الأعلى 300 ريال

الذهبية: الأدنى 300 ريال – الأعلى 500 ريال

المقصورة: الأدنى 2000 ريال – الأعلى 3000 ريال.

كما تم كشف النقاب رسميًا عن كرة المسابقة.