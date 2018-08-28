تركي آل الشيخ: النسخة الجديدة من الدوري السعودي سيطلق عليها “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إطلاق اسم جديد على لقب الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الاستثنائية هذا الموسم، والذي سينطلق الخميس المقبل باسم “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وقال آل الشيخ في اتصال هاتفي خلال حفل تدشين الدوري السعودي، بسبب تواجده في مانهاتن للخضوع للعلاج: “في البداية ننتظر أسخن وأفضل دوري مر بالمملكة العربية السعودية، هذا الحلم الذي لم يكن سيتحقق دون دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد محمد بن سلمان.. أشكر كل من اشتغل معنا في هذا المشروع الكبير.. والآن الحلم أصبح واقعًا، فأن نكون الأفضل في الشرق الأوسط هذا ليس بمستغرب، نحن الأفضل وكعبنا عالٍ في المنطقة منذ زمن، وهدفنا العالمية وهدفنا أفضل 10 دوريات في العالم”.

???? || معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نسخة هذا العام من الدوري السعودي للمحترفين#KSA_SPORTS pic.twitter.com/P4DuN3gpSk — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

وأضاف: “الآن الدوري السعودي الثاني على مستوى آسيا ولأول مرة قيمة اللاعبين السوقية تكون بعد الصين، وصلنا للمرتبة الـ19 للقيمة السوقية على مستوى العالم، وبحضور الجمهور والنقل التلفزيوني الجديد سنكون حققنا الهدف المطلوب واحد من أفضل 10 دوريات في العالم”.

???? || كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ

في حفل تدشين #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين #KSA_SPORTS pic.twitter.com/yQGqSnERAC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 28, 2018

وأتم: “كنا نتناقش على اسم الدوري الجديد لم أجد مسمى يليق بالدوري ويكون عرفانًا لما قدمه سيدي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن أطلق نسخة خاصة، ولمرة واحدة على كأس خاص، ولمرة واحدة يسمى كأس سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي للمحترفين، هذا أقل ما نقدمه لسمو سيدي من منسوبي الرياضة وشباب وشابات هذا الوطن”.