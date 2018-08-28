اللاعبون المحترفون يصلون إلى حفل تدشين الدوري السعودي‎ (فيديو)

اللاعبون المحترفون يصلون إلى حفل تدشين الدوري السعودي‎ (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

وصل العديد من لاعبي أندية الدوري السعودي المحترفين ومدربيهم أيضًا إلى حفل تدشين الدوري السعودي‎ في موسمه الجديد.

وكان أبرز الواصلين لاعبو ناديي الهلال والاتحاد، والذين تم رصد العديد من الفيديوهات لوصولهم لقاعة الاحتفال.

ويأتي حفل تدشين المسابقة كأضخم وأكبر مسابقة في تاريخ الدوري، وذلك في الحفل الذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة الدوري مشاركة 128 محترفًا أجنبيًّا، من 41 جنسية، منهم 90 محترفًا جديدًا تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية، و38 من محترفي الموسم الماضي.

وتقام خلال منافسات الدوري 240 مباراة، في 30 جولة، بمشاركة 16 فريقًا لأول مرة، وهي: الهلال والأهلي والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والتعاون والفيحاء والاتحاد والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة والحزم.

وتنطلق الجولة الأولى من البطولة بعد غد الخميس بإقامة لقاء الاتفاق والرائد على ملعب الأول، فيما يحل فريق النصر ضيفًا على أحد، كما يستضيف فريق الوحدة فريق الحزم.

وفي ثاني أيام الجولة، يحلّ فريق الفتح ضيفًا على القادسية، ويستضيف فريق الهلال فريق الفيحاء، والاتحاد يحل ضيفًا على الشباب، والفيصلي سيلاقي الباطن. أما في ثالث أيام الجولة، يستضيف فريق الأهلي نظيره التعاون.

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