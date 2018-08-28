صفقات ضخمة وتغييرات جذرية تنذر بموسم مثير في الدوري السعودي

ستشهد النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، التي تنطلق يوم الخميس تحت مسمى “دوري النجوم”، تغييرات جذرية مع زيادة عدد الأندية واللاعبين الأجانب ما سمح بإبرام صفقات ضخمة بجانب تغييرات إدارية وفنية عديدة وسط توقعات بموسم مثير.

وربما كانت فترة الانتقالات هذا الصيف هي الأقوى في تاريخ السعودية مع وجود أكثر من 120 لاعبًا أجنبيًا بالمسابقة، أكثر من نصفهم من أمريكا الجنوبية، وذلك بعد قرار زيادة عدد الأندية من 14 إلى 16 ويحق لكل فريق ضم ثمانية لاعبين أجانب.

#دوري_النجوم_السعودي 128 محترفًا

30 جولة

240 مباراة

41 جنسية

90 محترفًا جديدًا

38 من محترفي الموسم الماضي

35 محترفًا من أفريقيا

63 محترفًا من أمريكا الجنوبية

16 محترفًا من اوروبا

12 محترفًا آسيويا

2 من أمريكا الشمالية ???????? pic.twitter.com/5DaAVbyNO9 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وسيسعى نادي الهلال لتمديد هيمنته على اللقب للموسم الثالث على التوالي بعد أن عزز صفوفه بصفقات قوية أبرزها صانع اللعب عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في آسيا 2016 القادم من العين الإماراتي.

كما ضم الهلال، الذي يستهل مشواره بمواجهة الفيحاء يوم الجمعة، المهاجم الفرنسي القوي بافيتمبي غوميز وأندريه كاريو مهاجم بيرو الذي لفت الأنظار في كأس العالم في روسيا.

واستعان الهلال بالمدرب البرتغالي المخضرم خورخي جيسوس الذي حقق نجاحات كبيرة في بلاده مع بورتو وبنفيكا وسبورتنغ لشبونة ليتولى المهمة خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي انتقل لقيادة الغريم الاتحاد ضمن حملة تغييرات فنية في معظم فرق الدوري.

وافتتح الهلال الموسم بالتتويج بلقب السوبر السعودي على حساب الاتحاد في مباراة أقيمت بلندن هذا الشهر، لكن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود أمامه في الدوري بعدما عزز المنافسون صفوفهم بصفقات مميزة.

وخطف النصر الأنظار في سوق الانتقالات بضم المهاجم النيجيري أحمد موسى من ليستر سيتي في صفقة باهظة بجانب الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

وسيدشن النصر مشواره بمواجهة أُحد في اليوم الافتتاحي للدوري تحت قيادة مدربه العائد دانييل كارينيو، الذي قاد الفريق للفوز بالدوري وكأس ولي العهد في موسم 2013-2014.

أما وصيف البطل الأهلي، الذي خسر لقب الموسم الماضي بفارق نقطتين، فضم عدة لاعبين أبرزهم جانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر وصانع لعب منتخب مصر عبد الله السعيد ومدافع تشيلي باولو دياز والثنائي الإسباني خوسيه مانويل خورادو وأليكسيس روانو.

ويسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عامين بدءًا من مواجهة التعاون يوم السبت تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بابلو جيدي.

وضم الاتحاد، بطل كأس الملك، المهاجم البرازيلي رومارينيو الذي تألق مع الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية العام الماضي وهز شباك ريال مدريد بجانب مواطنيه جوناس دي سوزا وكارليتو والمغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو جورمان.

* تغييرات إدارية

وامتدت التغييرات إلى مجالس إدارات العديد من الأندية وسيخوض سامي الجابر موسمه الأول كرئيس للهلال وعين رؤساء جدد لمجالس أندية كبرى مثل الأهلي والاتحاد والنصر.

كما استقال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي للعبة بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا الشهر، وتولى المهمة مؤقتًا نائبه نواف التمياط، مهاجم السعودية السابق، لحين انتخاب رئيس جديد.

وانضم الوافدان الجديدان الوحدة والحزم لدوري الأضواء وسيلتقيان في الجولة الافتتاحية للبطولة.

ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة على عقد ضخم مع شركة الاتصالات السعودية لبيع حقوق البث والرعاية التسويقية لمدة عشر سنوات مقابل 660 مليون ريال سعودي سنوياً (176 مليون دولار).

وأعلن الاتحاد السعودي أيضًا أنه يتعين على كل فريق التعاقد مع مدرب سعودي ليكون ضمن أفراد الجهاز الفني.

وستقيم رابطة الدوري السعودي، اليوم الثلاثاء، حفلًا في صالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة لتدشين الموسم الرياضي 2018-2019.