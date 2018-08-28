قبل يومين من انطلاقه.. التهديد بحرمان أندية الدوري السعودي من اللعب في هذه الحالة (صور)

هدد رئيس هيئة الرياضة في السعودية، المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، فجر الثلاثاء، أندية دوري كرة القدم للمحترفين، بالحرمان من اللعب يوم انطلاق الدوري، الخميس المقبل، مالم تعين تلك الأندية مدربين سعوديين في كوادرها الفنية.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” “‏لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي … إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك !”.

لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي …

إلى الأن الرائد فقط من طبق ذلك ! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بياناً بعد تغريدة آل الشيخ عن التحذير شأنه، وقال إنه تلقى من “عدد من الأندية ما يؤكد التزامها بالقرار وفق العقود المرفوعة من قبلها، ويهيب بباقي الأندية إنهاء تعاقداتها مع المدربين السعوديين المساعدين والرفع بعقودهم قبل انطلاق الموسم الرياضي”.

ولم يسمّ الاتحاد الأندية التي لم تلتزم بالتعاقد مع مدرب سعودي لحد الآن، ومدى قدرتها على الوفاء بالشرط، قبل انطلاق الدوري السعودي رسميًا يوم الخميس المقبل.

????| #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يؤكد على الأندية الالتزام بالتعاقد مع المدربين السعوديين المساعدين قبل انطلاق الموسم. pic.twitter.com/JQySRNAOA8 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

وكان الاتحاد أصدر قرارًا في نيسان/أبريل الماضي، ينص على أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصلًا على رخصة التدريب “A” أو ما يعادلها.

وينطلق بعد غدٍ الخميس، الـ 30 من أغسطس/آب الجاري، دوري المحترفين السعودي بمشاركة 16 فريقاً للمرة الأولى، على أن ينتهي الموسم يوم الـ 2 من مايو/أيار 2019.

ويلعب في الدوري فرق الهلال والأهلي والنصر والاتفاق والفتح والفيصلي والتعاون والفيحاء والاتحاد والشباب والباطن والقادسية والرائد وأحد والوحدة والحزم.

وتفضل غالبية الأندية السعودية في دوري المحترفين، التعاقد مع مدير فني أجنبي، فيما يستهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم من إلزام الأندية بمدرب وطني مساعد، توفير الخبرة لكفاءات رياضية سعودية من خلال الاحتكاك بكفاءات أجنبية.