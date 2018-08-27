الاتحاد السعودي لكرة القدم يرفض مشاركة النادي الأهلي المصري في مباراة السوبر

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن مباراتي السوبر السعودي المصري ستقامان كما حدد لهما سابقًا في الرياض بين الهلال والزمالك، وفي جدة بين الاتحاد والزمالك.

وقال الاتحاد في بيان :”يأتي ذلك بعد أن اختار الناديان اللعب مع الزمالك لعدم تعاون النادي الأهلي المصري ولتأخره في إعطاء مواعيد محددة، وفق ما هو مأمول بالتعاون في مثل هذه المناسبات، التي تتطلع معها الأندية السعودية إلى بناء شراكات تعزز علاقات المحبة والأخوة بين رياضيي البلدين الكبيرين مصر والسعودية”.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن موافقته على مباراة تجمع الأهلي المصري بالهلال السعودي في القاهرة على لقب كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز في السوبر المصري السعودي.