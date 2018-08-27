سعود آل سويلم يرفض الإساءة لفيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق

رفض سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، الإساءة لفيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للنادي الأصفر.

وكان سامي الطويل، عضو شرف نادي النصر، قد ألمح، من خلال مبادرة بشراء تذاكر مباراة النصر وأحد في افتتاح الدوري السعودي، إلى تقصير الرئيس السابق لنادي النصر.

ورفضت جماهير نادي النصر، في هاشتاج تم تدشينه ردًا على الطويل، الإساءة لـ بن تركي.

وقال نادي النصر في بيان إنه يحترم كل من خدم النادي، ويرفض أي إساءة توجه لكل من خدم النادي.