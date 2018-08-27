عودة مباراة نادي الهلال مع الأهلي في السوبر المصري السعودي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عودة النادي الأهلي لمباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال، بعدما كان قد اعتذر عن المشاركة فيها.

وكان الزمالك قد وافق على خوض مباراة السوبر بدلًا من الأهلي أمام الهلال السعودي، والمقرر لها 10 نوفمبر المقبل.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن هاني أبو ريدة تواصل مع وزيري الرياضة السعودي والمصري ومسئولي الأهلي، واتفق على عودة الفريق الأحمر للمشاركة في المباراة بدلًا من الزمالك، على أن تقام في القاهرة.

وأضاف أن الزمالك سيخوض مباراته أمام اتحاد جدة في الخامس من نوفمبر المقبل، في السعودية على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عضو اتحاد الكرة أنها تمت الموافقة على إقامة مباراة السوبر المصري الإماراتي، بين الأهلي والعين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنسيق الموعد النهائي مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين.