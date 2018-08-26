أول تعليق من ماجد المهندي بعد فتح نادي النصر السعودي تحقيقًا في حضوره حفل تقديم نجومه

كشف الإعلامي الكويتي ماجد المهندي عن سبب حضوره حفل تقديم نادي النصر السعودي لنجومه الجدد يوم الجمعة الماضي، بعد موجة الانتقادات التي طالته بسبب مواقفه من المملكة العربية السعودية في أزمة قطر.

وقال المهندي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أنا عاشق للنصر، ولم آتِ كل هذه السنوات بأي دعوة من أحد، مباريات أكانت أم احتفالات، والله على ما أقول شهيد”.

وأضاف: “هذه النقاط لكل من يهتم لأمري من أقارب وجمهور غمروني بحبهم، ويبقى لأهل الشأن رأيهم وتفسيرهم ونسأل الله العفو والعافية، وتبقى السعودية بلادي، وكل بلاد الخليج أوطاني”.

4- انا عاشق للنصر

ولم اتي كل هذه السنوات

باي دعوة من احد

مباريات كانت او احتفالات

والله على ما أقول شهيد

هذه النقاط لكل من يهتم

لامري من اقارب وجمهور

غمروني بحبهم

ويبقى لاهل الشأن رأيهم وتفسيرهم

ونسأل الله العفو والعافية

وتبقى السعودية بلادي

وكل بلاد الخليج اوطاني — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وكانت إدارة نادي النصر السعودي فتحت تحقيقاً عاجلاً في واقعة حضور الصحفي الكويتي ماجد المهندي حفل تقديم لاعبي الفريق الأول الجدد، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت إدارة النصر بيانًا قالت فيه: “النادي لا يتشرف بدعوته ولا بأي أحد يسيء للوطن تلميحًا أو تصريحًا أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه مواقف بلادنا المعلنة والصريحة”.

وشددت إدارة النصر على أنه سيتم إجراء تحقيق عاجل ودقيق لمعرفة كيفية دخول الكويتي إلى مقر النادي ومن سهل له ذلك.

#النصر يجري تحقيقاً في ملابسات حضور الصحافي ماجد المهندي لاحتفال تقديم نجومه pic.twitter.com/aW57GkE2sM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

وعلق تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية قائلًا: “غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع”.

غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

وفسر المهندي مواقفه قائلًا: “تغريدة نيمار بتاريخ 1/8/2017 مسحتها بلحظتها وأقسمت على عدم علمي بمعناه ، وهذا دليلي، والتواريخ موجودة أسفل التغريدة، مرفقًا صورًا لها”.

بسم الله الرحمن الرحيم 1-تغريدة نيمار

بتاريخ 1/8/2017

مسحتها بلحظتها واقسمت

على عدم علمي بمعناها

وهذا دليلي

والتواريخ موجودة اسفل التغريدة pic.twitter.com/WN8GxFn5zr — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف: “تغريدة قطر بتاريخ 24/5/2017 أي قبل قطع العلاقات الذي وقع بتاريخ 5/6/2017 بأكثر من أسبوعين، وهذا دليلي تاريخ التغريدة”، مرفقًا أيضًا صورة للتغريدة.

2- تغريدة قطر

بتاريخ 24/5/2017

اي قبل قطع العلاقات

الذي وقع بتاريخ

5/6/2017

باكثر من اسبوعين

وهذا دليلي تاريخ

التغريدة pic.twitter.com/tNM7M0eiG8 — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وتابع: “وأما الفيديو فكان بعد كأس الخليج إبان زيارة وفد حكومي لشكر قطر على مساعيها ولم أذكر المملكة لا من قريب ولا من بعيد ولو زار الوفد الحكومي المملكة لكتبت وذكرت السبب الذي ذهبوا من أجله”.

3-وأما الفيديو

كان بعد كاس الخليج

ابان زيارة وفد حكومي

لشكر قطر على مساعيها

ولم اذكر المملكة لامن قريب

ولا من بعيد ولو زار الوفد الحكومي

المملكة لكتبت وذكرت السبب

الذي ذهبوا من اجله — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

واختتم تصريحاته قائلًا: “وإن افترقنا تجمعنا سماء واحدة، وأتمنى أن يصل الصياح عندي هنا، تصبحون على خير وحب وكرامة”.

وان افترقنا

تجمعنا سماء واحدة

واتمنى ان يصل الصياح

عندي هنا

تصبحون على خير

وحب وكرااااااامة — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

كان عدد من الإعلاميين السعوديين أعربوا عن استيائهم من حضور المهندي للحفل، إذ قال الإعلامي عبدالله بن زنان: “ماجد المهندي ..لم أدعك لحضور الحفل، رحبت بك عندما طلبت الحضور، ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك، ولو شاهدت ما شاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر، وطننا خط أحمر لك أو لغيرك، ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا”.

ماجد المهندي ..

لم أدعوك لحضور الحفل

رحبت بك عندما طلبت الحضور ..

ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك ..

ولو شاهدت ماشاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر ..

وطننا خط أحمر لك أو لغيرك ..

ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا ..! https://t.co/GUXLgTRUkc — عبدالله بن زنان (@bnznan) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

فيما قال خالد بن منصور بن جلوي: بعيدًا عن الرياضة أي شخص استقبل أو صور أو جلس مع شخص يسيء للوطن في كل مكان لا بد أن يحاسب مهما كان،، الوطن خط أحمر على الجميع وأولهم ماجد المهندي هذي خيانة للوطن”.

بعيدا عن الرياضه اي شخص استقبل او صور او جلس مع شخص يسئ للوطن في كل مكان لابد ان يحاسب مهما كان الوطن خط أحمر على الجميع واولهم ماجد المهندي هذي خيانه للوطن — خالد بن منصور بن جلوي Khalid Bin Mansour (@OrgFuture) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وتسب حضور المهندي في استياء عدد كبير من الجماهير، بسبب ما سمّوه التطاول على المملكة العربية السعودية تصريحًا وتلميحًا، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات مسيئة للإعلامي الكويتي.