نادي النصر السعودي يجري تحقيقًا في ظهور الإعلامي ماجد المهندي بحفل تقديم نجومه‎ (صور)

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي فتح تحقيق عاجل في واقعة حضور الصحفي الكويتي ماجد المهندي حفل تقديم لاعبي الفريق الأول الجدد، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت إدارة النصر بيانًا قالت فيه: “النادي لا يتشرف بدعوته ولا بأي أحد يسيء للوطن تلميحًا أو تصريحًا أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه مواقف بلادنا المعلنة والصريحة”.

وشددت إدارة النصر على أنه سيتم إجراء تحقيق عاجل ودقيق لمعرفة كيفية دخول الكويتي إلى مقر النادي ومن سهَّل له ذلك.

#النصر يجري تحقيقاً في ملابسات حضور الصحافي ماجد المهندي لاحتفال تقديم نجومه pic.twitter.com/aW57GkE2sM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

وعلق تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية قائلًا: “غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع”.

غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

كما أعرب عدد من الإعلاميين السعوديين عن استيائهم من حضور المهندي للحفل، إذ قال الإعلامي عبدالله بن زنان: “ماجد المهندي ..لم أدعُك لحضور الحفل، رحبت بك عندما طلبت الحضور، ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك، ولو شاهدت ما شاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر، وطننا خط أحمر لك أو لغيرك، ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا”.

ماجد المهندي ..

لم أدعوك لحضور الحفل

رحبت بك عندما طلبت الحضور ..

ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك ..

ولو شاهدت ماشاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر ..

وطننا خط أحمر لك أو لغيرك ..

ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا ..! https://t.co/GUXLgTRUkc — عبدالله بن زنان (@bnznan) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

فيما قال خالد بن منصور بن جلوي: بعيدًا عن الرياضة أي شخص استقبل أو صوَّر أو جلس مع شخص يسيء للوطن في كل مكان، لا بدَّ أن يحاسب كائنًا مَن كان،، الوطن خط أحمر على الجميع وأولهم ماجد المهندي هذي خيانة للوطن”.

بعيدا عن الرياضة اي شخص استقبل او صور او جلس مع شخص يسئ للوطن في كل مكان لابد ان يحاسب مهما كان الوطن خط أحمر على الجميع واولهم ماجد المهندي هذي خيانه للوطن — خالد بن منصور بن جلوي Khalid Bin Mansour (@OrgFuture) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وتسب حضور المهندي في استياء عدد كبير من الجماهير، بسبب ما سمّوه التطاول على المملكة العربية السعودية تصريحًا وتلميحًا، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات مسيئة للإعلامي الكويتي.