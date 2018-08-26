نادي النصر السعودي يجري تحقيقًا في ظهور الإعلامي ماجد المهندي بحفل تقديم نجومه‎ (صور)

نادي النصر السعودي يجري تحقيقًا في ظهور الإعلامي ماجد المهندي بحفل تقديم نجومه‎ (صور)

ردود فعل غاضبة في المملكة بسبب حضور المهندي حفل تقديم نجوم نادي النصر.

المصدر: فريق التحرير

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي فتح تحقيق عاجل في واقعة حضور الصحفي الكويتي ماجد المهندي حفل تقديم لاعبي الفريق الأول الجدد، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت إدارة النصر بيانًا قالت فيه: “النادي لا يتشرف بدعوته ولا بأي أحد يسيء للوطن تلميحًا أو تصريحًا أو من يتخذ مواقف مضادة تجاه مواقف بلادنا المعلنة والصريحة”.

وشددت إدارة النصر على أنه سيتم إجراء تحقيق عاجل ودقيق لمعرفة كيفية دخول الكويتي إلى مقر النادي ومن سهَّل له ذلك.

وعلق تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية قائلًا: “غير مستغرب البيان من أخوي العزيز سعود آل سويلم … كفو هذا المتوقع”.

كما أعرب عدد من الإعلاميين السعوديين عن استيائهم من حضور المهندي للحفل، إذ قال الإعلامي عبدالله بن زنان: “ماجد المهندي ..لم أدعُك لحضور الحفل، رحبت بك عندما طلبت الحضور، ولكن للأسف شاهدت اليوم ما أساءني منك، ولو شاهدت ما شاهدته قبل اليوم لم تدخل لنادي النصر، وطننا خط أحمر لك أو لغيرك، ولتعلم أننا كرماء مع الكرماء وأشد من حدّ السيف مع من يسيء لنا”.

فيما قال خالد بن منصور بن جلوي: بعيدًا عن الرياضة أي شخص استقبل أو صوَّر أو جلس مع شخص يسيء للوطن في كل مكان، لا بدَّ أن يحاسب كائنًا مَن كان،، الوطن خط أحمر على الجميع وأولهم ماجد المهندي هذي خيانة للوطن”.

وتسب حضور المهندي في استياء عدد كبير من الجماهير، بسبب ما سمّوه التطاول على المملكة العربية السعودية تصريحًا وتلميحًا، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات مسيئة للإعلامي الكويتي.

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