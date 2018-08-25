نادي الهلال السعودي ينتظر الفرصة الأخيرة للتعاقد مع مايكون

كشف سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، في تصريحاتٍ صحفية أن النادي ينتظر فرصة السماح بمد فترة التعاقدات؛ لأجل التعاقد مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

وكشف الجابر أن الهلال اتفق بالفعل مع اللاعب وناديه غالاتا سراي، لكن تأخر إرسال الأوراق قبل غلق فترة القيد حال دون انضمامه للزعيم.

وكشف الجابر عن أنه في حال عدم تمديد فترة القيد فإن اللاعب سيأتي للهلال في الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت تقارير قد أفادت بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد يمدد الفترة لأسبوعين قادمين؛ لمنح الأندية الفرصة في استكمال أوراق تعاقداتها.